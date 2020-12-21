17 مليون جنيه قيمة الخطة الاستثمارية لمدينة أبورديس

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، أنه جاري تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمدينة خلال العام المالي الجاري وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص 17 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

وأضاف رئيس مدينة أبورديس في تصريح له اليوم الاثنين، أن مشروعات الخطة الاستثمارية تضمنت عدة تطويرات وبرامج جديدة في الكهرباء، والطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا.

وقال رئيس المدينة إن تطوير شبكة الكهرباء، وتجميل المدينة وتأسيس معدات الحملة الميكانيكية من أولويات مشروعات الخطة الاستثمارية، خاصة أن السيول تضرب المدينة كل عام وتحدث خسائر فادحة في البنية التحتية للمدينة .