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بالأسماء.. 16 مؤسسة تعليمية تحصل على شهادة ضمان الجودة في دمياط

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بالأسماء.. 16 مؤسسة تعليمية تحصل على شهادة ضمان الجودة في دمياط بالأسماء.. 16 مؤسسة تعليمية تحصل على شهادة ضمان الجودة في دمياط

مصراوي Masrawy

04:25 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اعتماد 16 مؤسسة تعليمية لمدة 5 سنوات، بعد حصولها على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا أن مدارس المحافظة قادرة على مواصلة العطاء، وبذل المزيد من الجهود نحو الريادة والتميز.

وتقدم وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، بالتهنئة لفريق الجودة بمديرية التربية والتعليم، وأقسام الجودة والدعم الفني بالإدارات التعليمية.

والمؤسسات التي حصلت على شهادة الجودة هي مدارس اللغات الرسمية الإعدادية، وروضة جمال طاهر الابتدائية، وعوض خليل الابتدائية والروضة للتعليم الأساسي بإدارة الروضة التعليمية، وروضة الشهيد علي محمد علي ومدرسة سيف الدين الإعدادية بنات بإدارة السرو التعليمية.

كما حصلت علر الشهادة الحوراني الإعدادية وعزبة الجندي الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية، ومدارس قرية السلام الإعدادية والمستقبل الرسمية المتميزة لغات، وروضة كفر تقي بإدارة الزرقا التعليمية.

وضمت قائمة المدارس الحاصلة على الشهادة أيضا مدارس أبو طالب الابتدائية، والشرباصي نصحي الإعدادية بنات بالوسطاني، وكفر سعد البلد الجديدة الابتدائية وروضة ناجي جودة بالوسطاني، والسادات بكفر سليمان بإدارة كفر سعد التعليمية.ش

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