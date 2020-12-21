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عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في 10 أضعاف الأرقام المعلنة

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عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في 10 أضعاف الأرقام المعلنة

مصراوي Masrawy

04:33 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا "، إن أرقام إصابات في يصعب التكهن بها، وأنه على الأقل فإن الإصابات تتضاعف 10 مرات عن الأرقام المعلنة حاليا من قبل وزارة الصحة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلاً: نحن الآن في موسم حصاد فيروس كورونا، وقال إن الفيروس علمياً في مرحلته الحالية في مرحلة الإقلاع، وهذا حدث في مصر منذ بداية ديسمبر وسوف يستمر على مدار شهري يناير وفبراير، نظراً لانخفاض نسبة الرطوبة وزيادة التجمعات وفي ذات الوقت إهمال الإجراءات الاحترازية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

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مصراوي Masrawy

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