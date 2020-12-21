أخبار عاجلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور -
فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح -
إيطاليا: وصول أول شحنة من لقاحات مضادة لكورونا إلى روما -
نواب تنسيقية شباب الأحزاب يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان.. اليوم -
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بجامعات المعرفة -
البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً -
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا -
"الشهلوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35 -
نجاح عمليتين لزراعة القرنية لمريضين بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر -
الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في -

Print
عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في -

مصراوي Masrawy

04:24 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا "، أن السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة منذ فترة وبصورة عشوائية في أماكن متفرقة في العالم. وقال: ليست في لندن فقط بل تمتد إلى بلجيكا وأستراليا وفي أفريقيا وأوروبا وغالبا في .

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلاً: "ولو قمنا بدراسة جينية سنجد أنها أيضاً موجودة في مصر وقلنا من فترة أن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة، وبالتالي أعداد مرضى أكتر وزيادة في الوفيات ليس لخطورة المرض لكن لأن العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر".

وتابع: "أعتقد السلالة الجديدة موجودة في مصر وهذا تحت قيد الملاحظة وليس دراسة، لسه ماعملناش دراسة، لكن ملاحظين ده من خلال مراقبة المرضى وأقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار هي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر".

وأكد: "السلالة الجديدة موجودة منذ فترة ومعروف أن المرض زادت مقدرته على الانتشار وهذا ما حدث في بريطانيا، حيث ارتفعت أعداد المصابين بشكل كبير لتسجل في يوم واحد ما يزيد عن 27 ألف حالة ونحو 500 وفاة".

وحذر: "نحن الآن في موسم حصاد "، وقال إن الفيروس علمياً في مرحلته الحالية في مرحلة الإقلاع، وهذا حدث في مصر منذ بداية ديسمبر وسوف يستمر على مدار شهري يناير وفبراير، نظراً لانخفاض نسبة الرطوبة وزيادة التجمعات وفي ذات الوقت إهمال الإجراءات الاحترازية ".

وعن الإصابات في مصر، قال: "أرقام الإصابات في مصر صعب التكهن بها، وأنا أقول إنه على الأقل الإصابات في مصر تتضاعف 10 مرات عن الأرقام المعلنة حاليا من قبل وزارة الصحة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح

فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح

التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي

التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي

بالفيديو والصور - رجل خارق يشد السيارات بأسنانه في المنوفية

بالفيديو والصور - رجل خارق يشد السيارات بأسنانه في المنوفية

شبكة عيون الإخبارية