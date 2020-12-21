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تعطيل الدراسة في وعزل بريطانيا.. ماذا فعل في 72 ساعة؟

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تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟ تعطيل الدراسة في وعزل بريطانيا.. ماذا فعل في 72 ساعة؟

مصراوي Masrawy

04:06 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

تعطيل الدراسة في مصر وعزل بريطانيا.. ماذا فعل فيروس كورونا في 72 ساعة؟

كتب- محمد نصار:

شهدت أزمة جائحة المستجد تطورات محلية وإقليمية ودولية خلال الساعات القليلة الماضية مدفوعة بحالة من الرعب اجتاحت العالم نتيجة لظهور سلالة جديدة من الفيروس أوسع انتشارا، كانت بريطانيا المتضرر الأول منها والأكبر منها حيث تعاني حاليا من عزلة دولية نتيجة تعليق حركة السفر إليها عالميا.

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات المستحقة لأولوية الحصول على لقاح كورونا كما أعلنت عن اللقاحات التي تم التعاقد للحصول عليها، إلى جانب اتخاذ وزارة التربية والتعليم حزمة من الإجراءات التي تحسم مصير الفصل الدراسي الأول من العام التعليميى في ظل انتشار الوباء.

ويرصد مصراوي في التقرير التالي أبرز وآخر تطورات الوضع الوبائي والقرارات المتعلقة به داخل وعلى مستوى الإقليم والعالم خلال 72 ساعة.

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