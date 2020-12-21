صور.. وزير الإسكان يفتتح مركز التدريب في محطة جبل شيشة بأسوان

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أسوان – إيهاب عمران:

افتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال زيارته لأسوان، اليوم الاثنين، مركز التدريب بمحطة مياه جبل شيشة.

وكان وزير الإسكان استهل زيارته لأسوان بتفقد مشروع الممشى السياحي بمدينة أسوان الجديدة، ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز المدينة باستثمارات تصل لنحو 3 مليارات جنيه.

واستقل وزير الإسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من نواب المحافظة وقيادات وزارة الإسكان ورئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، مركب نيلى وسيارة جولف، لتفقد كافة أنحاء المشروع.

‫وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أن زيارة وزير الإسكان للمدينة تضمنت تفقد مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومشروع الممشى السياحي والشريط النهري، على مساحة 1050 فداناً، وتبلغ المرحلة الأولى نحو 181 فدانا، وتضم 66 فيلا "كاملة التشطيب" جارٍ تنفيذها على مساحة 14 فداناً، وجرى الانتهاء من أعمال تشطيبات الواجهات بالفيلات، كما يضم الشريط النهري 80 فيلا أخرى، جارٍ تنفيذ 63 فيلا منها "كاملة التشطيب، وجارٍ تنفيذ الممشى السياحي بطول 1500م، والحديقة النيلية بطول 6 كم، وتتكون من (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - مسرح روماني - مناطق خضراء - مراسٍ سياحية - مناطق ألعاب أطفال - مسارات حركة المشاة - برجولات خشبية - أماكن انتظار السيارات)، لخدمة جميع أهالي أسوان.