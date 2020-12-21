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"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية"

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"المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية" "المياه" تنال جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "البرونزية"
من خلال فئة المنشآت الخدمية الكبيرة

حازت شركة المياه الوطنية على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة "بالمستوى البرنزي"، في فئة المنشآت الخدمية الكبيرة، ومنحت الجائزة للشركة؛ نظير تحقيقها لأهم متطلبات الجودة والتميز المؤسسي، وفق معايير الجائزة، وذلك خلال إعلان أمانة الجائزة في دورتها الخامسة الفائزين بمختلف فئاتها.

وأبدت الشركة فخرها واعتزازها بنيلها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، التي جاءت بعد تطبيقها العديد من المعايير في إطار مرجعي موحد لمعايير التميز المؤسسي وفق أفضل الممارسات.

وعُدّت الجائزة أحد أهم الجوائز المعتمدة محلياً فيما يخص تطبيق الجودة في المنشآت بالمملكة، حيث تخضع لمعايير دقيقة وتنافسية عالية بين أفضل القطاعات الخدمية.شركة المياه الوطنية جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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