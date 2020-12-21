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معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في

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معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر معلوماته مغلوطة.. "التجاريين" تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في

مصراوي Masrawy

03:58 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

مصراوي

قالت نقابة تجاريين القاهرة إنها تتحفظ وترفض قرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريـــخ 18 ديسمبر 2020 حول حالة حقوق الإنسان في ، والذي تعتبره النقابة تدخلًا سافرًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر، بما يتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية سيادتها.

وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن قرار البرلمان الأوروبي قد تضمن ادعاءات ومعلومات مغلوطة، كما تعمد الانتقائية كمنهج في التعامل مع الحقائق وإخراجها عن سياقها الموضوعي؛ بهدف تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها للضغط على مصر، الأمر الذي ترفضه وتستنكره النقابة جملة وتفصيلًا.

وطالبت النقابة البرلمان الأوروبي بأن ينظر إلى الأمور في مصر بموضوعية ويبتعد عن استخدام المعايير المزدوجة وعدم تنصيب نفسه وصيًّا على مصر.

وذكرت النقابة أن الدولة المصرية قد حققت نجاحات في السنوات القليلة الماضية، تمثلت في: استقرار رغم الاضطراب الشديد الذي يسود منطقة الشرق الأوسط؛ حيث نجحت في مكافحة الإرهاب والحد من أنشطة الهجرة غير الشرعية إلى الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط؛ حيث توجد دول الاتحاد الأوروبي.

كما أنجزت مصر الكثير في طريق الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية، فضلًا عن نجاحها من خلال العديد من المبادرات في القضاء على العشوائيات والعمل على توفير حياة كريمة للإنسان المصري.

كما أنجزت مصر الاستحقاقات اللازمة لاستكمال المؤسسات التشريعية ممثلة في انتخابات مجلس جديد للنواب ومجلس الشيوخ رغم ظروف جائحة كورونا التي يمر بها العالم، وحققت نجاحات في مجالات تطوير وإصلاح خدمات التعليم والصحة والطرق والنقل؛ بما يهدف إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين، وهو حق رئيسي من حقوق الإنسان.

وأدانت النقابة ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من تجاوز بتدخله في شؤون السلطة القضائية المصرية التي كانت وستظل سلطة مستقلة محل الاعتزاز والتقدير من كل المصريين.

وطالبت النقابة البرلمان الأوروبي بأن يتخلى عن نهجه المتعالي وغير الموضوعي الذي لا يشجع على الحوار والتواصل والتفاعل البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر، موضحةً أن استمرار هذا النهج غير الموضوعي قد يقف عائقًا ويعطل التعاون المشترك البناء في الكثير من المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت نقابة تجاريين القاهرة أن وعي وصلابة الشعب المصري الذي نجح على مر عصور التاريخ في دحر كل الحملات والمؤامرات من كل الاتجاهات التي استهدفت مصرنا الحبيبة وشعبها الأبي هو الركيزة الأساسية التي ستسقط قرار البرلمان الأوروبي.

وشددت النقابة على أن مصر ستبقى دومًا دولة حديثة قوية تعزز مبادئ الاحترام للآخر وصون الكرامة الإنسانية وإعلاء الديمقراطية، ولها بصمتها الواضحة في التاريخ والتراث الإنساني.

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