رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة ستظل حامية لسيادة البلاد برد المعتدين

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مصراوي Masrawy

الخرطوم- (أ ش أ):

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية، أن القوات المسلحة هي الضامن الوحيد لأمن واستقرار البلاد، وستظل حامية لثورتها وصون سيادتها برد المعتدين، وترحم على أرواح شهداء السودان في الشرق.

وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت أن قوات تتبعها، تعرضت لكمين من قوات وميليشيات إثيوبية، داخل الأراضي السودانية ناحية الحدود الشرقية، نتج عنه خسائر في الأرواح والمعدات.

وقال الحسين، في كلمة اليوم الاثنين خلال حضوره فعاليات ختام العام التدريبي 2020، "نشهد اليوم أكبر مناورة دروع تقام في تاريخ القوات المسلحة السودانية، وهي مناورة تنبئ عن الكثير".

وشدد على أن سلاح المدرعات، هو سلاح الردع والعمود الفقري لجسم القوات المسلحة التي ظلت قومية التكوين ومشبعة بروح وطنية وعقيدة عسكرية ضاربة في الجذور، حيث إنها أصلحت حال البلاد وأعادت الصفوف بعد أن تحقق السلام ودخل السودان النادي العالمي، وأصبح مبرأ من كل التهم التي أُلصقت به وأقعدته طويلا.

وأشاد الحسين بسلاح المدرعات، وهو يخطو خطوات حثيثة في البناء والتدريب والتأهيل على مستوى الفرد والمعدات، حيث أضحى قادرا على ردع أي عدو يعمل على زعزعة البلاد.

وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أن القوات المسلحة السودانية ستنطلق بالتدريب والتأهيل المستمر وستكون جاهزة لحماية الوطن، مشيدا بالمواطنين لثقتهم في القوات المسلحة.

وشهد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ختام العام التدريبي 2020، وتمرين "رايات النصر 3"، بحضور قيادات القوات المسلحة السودانية، ونواب رئيس هيئة الأركان.

ومن جانبه، رحب قائد سلاح المدرعات السوداني اللواء ركن أحمد صالح عبود، بقيام مثل هذه الدورات التي تزيد من الجرعات العسكرية للفرد وتطوير المهارات القتالية للقوات المسلحة ، مؤكدا أن سلاح المدرعات سيظل الحصن الحصين للقوات المسلحة والسياج المتين للوطن وشعبه.