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سويسرا تفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا

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سويسرا تفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا سويسرا تفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمكافحة السلالة الجديدة من كورونا

مصراوي Masrawy

04:07 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

جنيف- (د ب أ):

قالت السويسرية إنه يتعين على المسافرين الذين وصلوا من بريطانيا وجنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة إلى سويسرا البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وتهدف السياسة الجديدة وقف تفشي سلالة سريعة الانتشار من تم رصدها في البلدين.

وتطبق القواعد الجديدة في سويسرا على الوافدين إليها منذ 14 ديسمبر.

كما حظرت الحكومة دخول المقيمين البريطانيين، بعد حظر الطيران مع بريطانيا وجنوب أفريقيا الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل في منتصف ليل الاثنين.

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