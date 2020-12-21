نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة"

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مصراوي Masrawy

الغربية-مروة شاهين:

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم الاثنين، غلق فتحات كوبرى المعاهدة بكفرالزيات، أحد أقدم الكبارى بمصر والرابط بالطريق الزراعى بين محافظتى الغربية والبحيرة على نهر النيل فرع رشيد، وذلك لحين الانتهاء من عمل صيانة شاملة للكوبرى، حفاظا على أروح المارة.

وسادت حالة من الغضب بين أهالي مركز ومدينة كفر الزيات بسبب وجود كسر فى كوبرى المعاهدة كفر الزيات الذى يربط محافظة الغربية بمحافظة البحيرة فوق نهر النيل، وأن تلك الفتحة ممكن أن تسبب كارثة مطالبين بسرعة عمل صيانة للفتحة قبل وقوع الكارثة، خاصة وأن الفتحة الموجودة فى الكوبرى منذ فترة وتم تغطيتها بشجر خوفا من أن يسقط بها أحد المارة.