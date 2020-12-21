أخبار عاجلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور -
فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح -
إيطاليا: وصول أول شحنة من لقاحات مضادة لكورونا إلى روما -
نواب تنسيقية شباب الأحزاب يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان.. اليوم -
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بجامعات المعرفة -
البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً -
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا -
"الشهلوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35 -
نجاح عمليتين لزراعة القرنية لمريضين بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر -
الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة"

Print
نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة" نائب محافظ الغربية: غلق كوبري المعاهدة بكفر الزيات بسبب "الصيانة"

مصراوي Masrawy

04:10 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

الغربية-مروة شاهين:

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم الاثنين، غلق فتحات كوبرى المعاهدة بكفرالزيات، أحد أقدم الكبارى بمصر والرابط بالطريق الزراعى بين محافظتى الغربية والبحيرة على نهر النيل فرع رشيد، وذلك لحين الانتهاء من عمل صيانة شاملة للكوبرى، حفاظا على أروح المارة.

وسادت حالة من الغضب بين أهالي مركز ومدينة كفر الزيات بسبب وجود كسر فى كوبرى المعاهدة كفر الزيات الذى يربط محافظة الغربية بمحافظة البحيرة فوق نهر النيل، وأن تلك الفتحة ممكن أن تسبب كارثة مطالبين بسرعة عمل صيانة للفتحة قبل وقوع الكارثة، خاصة وأن الفتحة الموجودة فى الكوبرى منذ فترة وتم تغطيتها بشجر خوفا من أن يسقط بها أحد المارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي

التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

شبكة عيون الإخبارية