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محافظ دمياط تترأس اجتماع "إدارة تنمية القرى"

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محافظ دمياط تترأس اجتماع "إدارة تنمية القرى" محافظ دمياط تترأس اجتماع "إدارة تنمية القرى"

مصراوي Masrawy

04:09 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعا اليوم الإثنين، مع العاملين بإدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام، في حضور عدد من القيادات التنفيذية.

ووجهت المحافظ تعليماتها إلى العاملين بالإدارة بحصر احتياجات وموقف الخدمات بقرى المحافظة، مؤكدة على البدء بقرى مركز كفر سعد بعد إدراجها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير ١٠٠٠ قرية من الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

كما شددت على تكثيف الجهود وتطوير منظومة العمل، خلال الفترة القادمة للارتقاء بمستوى المهام الوظيفية التي تقوم بها الإدارة لتحقيق جميع الأهداف والصالح العام لخدمة القرى.

ووجهت بمتابعة المشروعات التي تجرى بجميع المناطق بكافة القطاعات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والتواصل مع الأهالي والتعرف على مطالبهم ومشاكلهم.

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