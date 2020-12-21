تفريغ 14 ألف طن ذرة وتداول 21 سفينة في ميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 21 سفينة بضائع وحاويات، اليوم الإثنين، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، وبلغت حركة الصادر 4579 طن فوسفات و2485 طن رمل و1460 طن أرز معبأ.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 14114 طن ذرة و7114 طن قمح، و2417 طن سكر و4301 طن حديد صاج. ‎

أضاف المركز الإعلامي، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 174087 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 61849 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2662 طن قمح، إلى صوامع طنطا و شبرا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4178 شاحنة.