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ننشر أسماء 11 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بأسيوط

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ننشر أسماء 11 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بأسيوط ننشر أسماء 11 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بأسيوط

مصراوي Masrawy

04:08 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء 11 شخصًا أصيبوا في حريق انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل ناحية قرية الزرابي بمركز أبوتيج في أسيوط.

وأصيب في الحريق "حسن.ع.ا" 28 عامًا، و"صابرين.ع.ا" 26 عامًا، و"ياسمين.ع.ا" 21 عامًا، و"حبيبه.ع.ع" 3 سنوات، و"رهف.ع.ع" عامين، و"نادية.ع.ع" 60 عامًا، و"دعاء.ع.ح" 26 عامًا، و"رسمية.م.ع"50 عامًا، و"يوسف.ع.ع" 5 سنوات، و"نادية.ع.ع" 40 عامًا، و"فاطمة.ع.ع"40 عامًا.

وقال مصدر طبي بمستشفى الغنايم، إنه جرى عمل الإسعافات الأولية وتتراوح نسبة الإصابة بالحروق لدى المصابين من 15% إلى 25% بينما حالة واحدة تصل نسبة الحروق لـ 70%.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل منزل بقرية الزرابي ووجود مصابين.

انتقل ضباط مركز شرطة أبوتيج وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض طوق أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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