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انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و"الفيصل" شخصية المؤتمر

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يهدف إلى بلورة الرؤى الاستشرافية التطوير للغة وتيسير مواكبتها للتغيرات

انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و

انطلقت، اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي "اللغة العربية استشراف في عالم متحول"، والذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز؛ بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وتم اختيار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ليكون "شخصية المؤتمر".

ويأتي اختيار الأمير خالد الفيصل شخصية للمؤتمر في دورته الحالية؛ نظير إنجازاته وجهوده في خدمة اللغة العربية، وبهذه المناسبة ستعقد يوم غدٍ الثلاثاء جلسة يتم خلالها التطرق بجهود الأمير خالد الفيصل في خدمة اللغة العربية، وتعزيز الثقافة العربية، ويشارك فيها الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ويرأس الجلسة رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأمين العام لهيئة جائزة الملك فيصل العالمية. الدكتور عبدالعزيز بن محمد السبيل.

ويهدف المؤتمر إلى بلورة الرؤى الاستشرافية لتطوير اللغة العربية وتيسير مواكبتها للمتغيرات والمستجدات التربوية والتكنولوجية والعلمية والمعرفية، وفتح قنوات اتصال بين المجامع اللغوية والمراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية وتنسيق الجهود بينها وتبادل الخبرات فيما يتصل بخدمة اللغة العربية وتعلمها وتعليمها، بالإضافة لعرض الصعوبات التي تواجه دمج التكنولوجيا التعليمية في برامج تعليم اللغة العربية، والإسهام في معالجتها وإيجاد حلول لها.

وسيناقش المؤتمر الأدوار المستقبلية للمؤسسات العلمية للنهوض باللغة العربية، ومستقبل اللغة العربية في الأنظمة التعليمية، كذلك مجامع اللغة العربية ضرورة حتمية وفرص اللغة العربية في عصر الثورة الصناعية الرابعة أيضاً التطبيقات الرقمية في خدمة اللغة العربية.

انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و

انطلاق أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية.. و

مؤتمر الإيسيسكو منظمة العالم الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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