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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 8538,68 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال لأكثر من 482 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 148.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8538.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 482 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 590 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 5 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما

أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق عبدالله العثيم، وملاذ للتأمين، وباعظيم، والمواساة، والأهلي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات شمس، ووفرة،

ومجموعة الحكير، وتبوك الزراعية، وطباعة وتغليف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين

4.15% و9.95%.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، ودار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وملاذ للتأمين، وباعظيم، وسيرا، و وفرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم منخفضاً 335.78 نقطة ليقفل عند مستوى 20664.23 نقطة، وبتداولات بلغت 49 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1104 صفقات.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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