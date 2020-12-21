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بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة "تصميم حي سمايا"

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أولى مبادرات لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة

بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة

دشن أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز من مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) عبر الاتصال المرئي المسابقة المعمارية الوطنية لتصميم "حي سمايا" التي تنظمها لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة رئيس لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الشرقية خالد بن حسن القحطاني أن مساحة الموقع المستهدفة في المسابقة تبلغ حوالي 130 ألف متر مربع في مدينة الخبر مخصصة للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن المسابقة تراعي التنوع والتجانس في الوحدات السكنية بما يحقق اشتراطات وزارة الإسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومراعاة جانب جودة الحياة وتشجيع المتسابقين على تصميم مبتكر يستغل المساحات ويراعي تواجد أماكن الترفيه والملاعب والحدائق الخاصة بالكبار والصغار

وأكد القحطاني أن نجاح هذه الفكرة من بدايتها هو التحفيز والمتابعة المستمرة من أمير المنطقة الشرقية ووزير الإسكان، وكذلك ما حظيت به المسابقة من ثقة من الرعاة والداعمين والمشاركين في النجاح الذين يساهمون بلا شك في إبراز ثقافة التطوع الإسكاني على مستوى المنطقة والمملكة ككل.

يشار أن المسابقة أطلقت حساباً لها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي سيتم من خلاله الإعلان عن كافة التفاصيل.

بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة

بالصور.. أمير الشرقية يدشن مسابقة

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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