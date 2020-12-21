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إصابة عمر هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين بفيروس كورونا

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إصابة عمر هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين بفيروس كورونا إصابة عمر هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

03:47 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي

أعلن عمر هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، والخضوع للعزل لمدة أسبوعين، مطالبا الجميع بالدعاء له بأن يتم الله شفاءه.

وكان قد أصيب أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل، وقال أبوبكر ضوة إنه بخير وبصحة جيدة، وهو الآن في مرحلة العزل وتلقي العلاج اللازم حتى مرور الأزمة، داعيا المولى عز وجل أن يمن على الجميع بوافر الصحة والعافية.

وأضاف أبو بكر ضوة، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار عبد الله عمر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للاطمئنان على صحته، وفقا لبيان نشر على الموقع الرسمى للنقابة العامة للمحامين.​

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