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إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

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إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية إحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته لمفتي الديار المصرية

مصراوي Masrawy

04:00 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم الاثنين، قرارًا بإحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته بخنقها بـ"إيشارب" مع سبق الإصرار والرصد إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأية الشرعي حول اعدامه لما أسند إليه، وحددت جلسة الثالث من شهر مارس للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل علي ماهر هلال، والمستشار ناجي نصر هلال نصر هلال، والمستشار خالد علي إبراهيم علي، والمستشار محمد أبو الفتوح حبص وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

ترجع وقائع القضية بتلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز طوخ بقيام "ع.ا.م" مزارع، بقتل زوجته المجني عليها "ش.ا".

تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ظنا منه على خلاف الحقيقة، أن زوجته تخونه مع آخر مجهول، وأنه قتله عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص منها وخنقها مستخدما غطاء الرأس "إيشارب" في إزهاق روحها، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة، أصدرت قرارها بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها السابق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها "ش.ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص منها، وخنقها مستخدما غطاء الرأس "حتى أزهق روحها".

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