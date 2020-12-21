4.5 مليون جنيه لصيانة منشأت طبية في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مشروعات صيانة المنشآت الطبية بالمحافظة باعتمادات 4.5 مليون جنيه.

أكد محروس، لمصراوي، تنفيذ مشروعات الصيانة وتطوير ورفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات بمركز الخارجة والوحدة الصحية بقرية اللواء صبيح بالفرافرة، وصيانة سكن الإداريين بالمركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة.

أضاف محروس، أنه جاري استكمال مشروع ترميم سكن الأطباء بمركز بلاط، وتطوير الوحدة الصحية بدرب الأربعين بمركز باريس.