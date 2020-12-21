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عمرها ٨٤ عامًا... صور لعمليات التنقيب عن النفط بصحراء شمال المملكة

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بقرية لينة في محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية

عمرها ٨٤ عامًا... صور لعمليات التنقيب عن النفط بصحراء شمال المملكة

‏يحتفظ أرشيف متحف الطيران والفضاء الوطني في واشنطن بمجلدات وألبومات تحوي صوراً متنوعة لعمليات التنقيب عن البترول في مناطق المملكة، مضى عليها زمن طويل.

وكشف المتحف مؤخراً عن مجموعة صور تاريخية، من بينها صور التقطت في صحراء قرية لينة تعود لعام ١٩٣٤ ميلادية، أي قرابة ٨٤ سنة صورتها شركة كاليفورنيا العربية للزيت "CASOC".

وأظهرت الصور واحداً من موظفي الشركة "يدون عبارات إنجليزية على صناديق خشبية، واثنين آخرين يحملان كاميرا تصوير ضخمة، وبدا بجانبهما سكان البادية يمتطون ظهور رواحلهم من الإبل ويرعون الماشية.

وقال المتحف إن الصور غير الملونة "أسود وأبيض" جرى تصويرها عندما كان طاقم الشركة وأفرادها يبحثون عن مواقع النفط في شمال المملكة، وتحديداً في صحراء قرية لينة.


وتقع قرية لينة في محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية (أحد المراكز الإدارية الواقعة إلى الجنوب من المحافظة) بنحو 110 كيلومترات، وهي من أقدم قرى شمال المملكة العربية التي تحتوي على العديد من المواقع التاريخية والأثرية المهمة.

عمرها ٨٤ عامًا... صور لعمليات التنقيب عن النفط بصحراء شمال المملكة

عمرها ٨٤ عامًا... صور لعمليات التنقيب عن النفط بصحراء شمال المملكة

عمرها ٨٤ عامًا... صور لعمليات التنقيب عن النفط بصحراء شمال المملكة

متحف الطيران والفضاء الوطني واشنطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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