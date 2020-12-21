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بسبب "نوع كورونا الجديد".. مطار سوهاج الدولي يلغي 3 رحلات جوية

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بسبب "نوع كورونا الجديد".. مطار سوهاج الدولي يلغي 3 رحلات جوية بسبب "نوع كورونا الجديد".. مطار سوهاج الدولي يلغي 3 رحلات جوية

مصراوي Masrawy

03:35 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن مطار سوهاج الدولي، اليوم الاثنين، إلغاء 3 رحلات جوية، كان مقررًا لها العودة والاتجاه من وإلى المملكة العربية ، وذلك بسبب تعليق السفر إليها، لانتشار نوع جديد متحور من المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول.

والرحلات التي جرى إلغاؤها هي:

رحلة العربية.. والتي كان مقررًا لها الوصول لمطار سوهاج الدولي الساعة 4.30 فجر اليوم.

رحلة فلاي إيجيبت.. والمقرر لها الوصول الساعة 5.30 فجر اليوم.

رحلة إير كايرو والمقرر لها الإقلاع من مطار سوهاج الدولي الساعة 5.30 مساء اليوم متجهة إلى المملكة العربية السعودية.

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