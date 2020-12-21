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"بحبه من على الفيس".. ننشر اعترافات عروس بنها المتهمة بالجمع بين زوجين

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"بحبه من على الفيس".. ننشر اعترافات عروس بنها المتهمة بالجمع بين زوجين "بحبه من على الفيس".. ننشر اعترافات عروس بنها المتهمة بالجمع بين زوجين

مصراوي Masrawy

03:25 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أدلت عروس بنها المتهمة بالجمع بين زوجين، والتي اختفت بعد زواجها بـ14 يوما، وتبين زواجها "عرفيا" من شخص آخر، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، قائلة "أهلي أرغموني على الزواج من واحد مبحبوش، وتزوجت من شخص على معرفة بأسرتي، وفوجئت بسوء معاملته لي، واعتدائه الدائم بالضرب، قائلة.. كرهني في عيشتي".

وتابعت: "كنت على علاقة بشخص آخر من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر، إذ تعارفنا على فيسبوك، وجمعتنا قصة حب، وكتت بحبه من على الفيس، وعندما علم بإرغام أسرتي لي على الزواج، طلب مني الهروب والزواج منه عرفيا، دون معرفة أحد، ووضعنا خطة الهروب، وعدم العودة مرة أخرى لأسرتي وزوجي الأول".

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ببلاغ "ع.ع"، ومقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم، بتغيب ابنته "نجلاء" 18 عاما، متزوجة من " حسن.م.ع"، منذ 14 يوما، ولا توجد أي خلافات بينهما، حيث خرجت لشراء مستلزمات ولم تعد.

وأكد والد العروس أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول، لكنه كان مغلقا منذ خروجها من المنزل.

جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة تدعى " نجلاء ع.ع"، متزوجة منذ 14 يوما، من " حسن.م.ع" وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، ويوم الخميس الماضي بلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل ولكن فى الحقيقة انها تربطها علاقة بشاب يدعى "يوسف.ع.ح" من أشمون محافظة المنوفية، واتفقا سويا على الزواج "عرفيا"، وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.

ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمة وزوجها "عرفيا" بتهمة الجمع بين زوجين، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وقررت نيابة قسم بنها، بمحافظة القليوبية، حبس عروس بنها التي اختفت بعد زواجها بـ14 يوما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ تبين زواجها "عرفيا" من شخص آخر من محافظة المنوفية، ووجهت لها النيابة تهمة الجمع بين زوجين.

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