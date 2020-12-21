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صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

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صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

03:25 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظم مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ندوتين بمقر المركز عن الوقاية من فيروس سي وحقوق الطفل المصري في الدستور.

قالت أزهار عبد العزيز، مدير مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، في بيان صحفي لها، إنه جرى تنظيم الندوة الأولى حول (الحد من انتشار العدوى في أماكن عالية الخطورة) حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد حسن، مدير الثقافة الصحية بالشؤون الصحية بالوادي الجديد، تناولت الندوة تاريخ مرض فيروس سي وأسباب انتشاره في .

أضافت أزهار، أنه جرى تنظيم الندوة الثانية حول (حقوق الطفل في الدستور المصري) حاضر في الندوة الدكتورة سلوى مصطفى محمد، مدير مكتب الطفولة والأمومة، تناولت الندوة أهم حقوق الطفل في الدستور والتي تنص عليها المادة ٨٢ و تتمثل في حق الحياة وحق الاعتراف به ومنحه أوراق ثبوتية واختيار اسم مناسب وكذلك التطعيمات الإجبارية وحقه في سكن آمن وتغذية سليمة وتنمية معرفية ووجدانية كما أشارت إلى أن سن الطفولة هو السن الذى يبدأ من الميلاد حتى ١٨ عاما، ثم ذكرت خط نجدة الطفل وهو ١٦٠٠٠ والذي يمكن من خلاله الإبلاغ عن أي جرائم ترتكب ضد الطفل مثل جرائم التنمر والإيذاء والعنف الأسري والمدرسي وكذلك التحرش وزواج القاصرات كما أكدت أن الخط يتعامل مع الحالات بسرية تامة وأن اللجان المشكلة في كل مركز تتكون من أخصائي نفسي واجتماعي وقانوني.

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