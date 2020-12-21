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الصحة اللبنانية توصي بوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

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الصحة اللبنانية توصي بوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا الصحة اللبنانية توصي بوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

مصراوي Masrawy

03:30 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

بيروت – (أ ش أ):

رفعت وزارة الصحة اللبنانية توصية إلى بإصدار قرار بوقف الرحلات الجوية بين لندن إلى بيروت، في ضوء ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من في بريطانيا.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن - في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في ختام اجتماع اللجنة العلمية بالوزارة والمنوط بها التعامل مع مستجدات وباء كورونا - إن التوصيات تتضمن أن يقوم الوافدون بتغيير وجهة السفر من خلال لندن قبل المجيء إلى بيروت.

وأشار إلى أن التوصيات تشمل أيضا أن يلتزم الوافدون الذين أتوا عبر لندن بحجر منزلي إلزامي لمدة 5 أيام، أو داخل الفنادق لمدة 3 أيام، على أن يخضعوا بعدها لفحص مخبري (بي سي آر) مع المتابعة لحالتهم من قبل وزارة الصحة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية لضمان الالتزام وتطبيق قواعد الحجر.

على صعيد متصل، قال الوزير حمد حسن إنه من غير المرجح أن يكون هناك تأثير للطفرة الجديدة لفيروس كورونا على الاستجابة للقاحات العالمية التي اعتُمدت في مكافحة الوباء، مشيرا إلى أن اللقاح الذي حجزه لبنان من شركة فايزر فعال إزاء الفيروس.

وشدد على ضرورة أن يلتزم اللبنانيون بالإجراءات الوقائية خلال فترة أعياد رأس السنة، وفي مقدمها ارتداء الكمامات والتعقيم والتطهير والحرص على التباعد الاجتماعي، محذرا من أن عدم الالتزام بالتدابير الوقائية الصحية قد يتسبب في تداعيات مأساوية وبالغة الخطورة.

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مصراوي Masrawy

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