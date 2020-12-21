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مفوض نزع السلاح في السودان: المفوضية من آليات تنفيذ اتفاقية السلام

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مفوض نزع السلاح في السودان: المفوضية من آليات تنفيذ اتفاقية السلام مفوض نزع السلاح في السودان: المفوضية من آليات تنفيذ اتفاقية السلام

مصراوي Masrawy

03:28 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

الخرطوم- (أ ش أ):

أكد اللواء الركن عبدالرحمن عبدالحميد المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان، أن المفوضية هي آلية من الآليات التي تقوم بتنفيذ اتفاقية سلام السودان، على أرض الواقع، عبر عمليات الدمج والتسريح وإقامة مشروعات تنموية وخدمية لاستقرار المجتمع.

وقال المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح ،في كلمته أمام ملتقى مديري القطاعات السنوية للمفوضية صباح اليوم بمقر المفوضية بالخرطوم، إن انعقاد ملتقى قطاعات المفوضية الغرض منه مراجعة أداء المفوضية خلال المرحلة الماضية وبحث خطط وبرامج وأنشطة المفوضية في المرحلة المقبلة، والاستفادة من التجارب السابقة.

وأشار إلى أن الملتقى سيناقش عددا من أوراق العمل الخاصة بمكاتب الولايات والتحديات والفرص لمكاتب المفوضية بالولايات، كما سيتم شرح وتوضيح بنود اتفاقية السلام.

من جانبه، قال اللواء معاش عبدالرحيم محمد مدير إدارة القطاعات بمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج، إن الهدف من الملتقى هو تهيئة القطاعات بالولايات لتكون جاهزة للايفاء بالتزامات الدولة تجاه اتفاقية السلام والاتفاقيات السابقة واللاحقة.

وأوضح أن القطاعات تقوم بعمل كبير بواسطة منظمات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الملتقى يهدف إلى رفع قدرات القطاعات وتأهيلها لتقوم بالمهام المنوطة بها تجاه تنفيذ اتفاق سلام جوبا.

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