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عون : الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان

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عون : الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان عون : الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان

مصراوي Masrawy

03:26 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الإثنين أن الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان، مشيرا إلى أن معركة القضاء على الفساد دقيقة جداً.

وقال عون ، خلال استقباله وفد جمعية اندية الليونز الدولية ، "إننا لن نتراجع أبدا، هذا وعد قطعناه على أنفسنا، وأقسمنا اليمين في شأنه ولن نتراجع"، معتبراً أنه "إن لم نقم بهذه المعركة اليوم فلا قيامة لنا أبداً، وكافة دول العالم داعمة لنا بها".

وأشار إلى أن" فرنسا التي تريد أن تساعدنا تطالب بالتدقيق المالي ، والولايات المتحدة كذلك تماماَ كالبنك الدولي، لكن هناك مقاومة لا تزال قوية بوجهه، لأن ما من أحد من الفاسدين يرضى بتسليم نفسه."

وشدد على عدم اتهام أحد قبل أن يظهر في التحقيق من هو مرتكب الخطأ الجسيم الذي أدى الى إهدار أموال الدولة وأموال المواطنين.

وأكد عون "أن الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان، لأنه كالمرض المزمن مستمر في الزمان، ولا إصلاح في لبنان إذا لم يتم القضاء عليه".

وأعلن أن "هذه الآفة لها جمهورها في لبنان لكن لها أيضا قادتها، واليوم نحن في صراع ليس فقط في تأليف ، لكن في معركة محاربة الفساد التي توازيها معركة تأليف الحكومة."

بذكر أن احتجاجات شعبية كانت قد انطلقت في أكتوبر من العام الماضي للمطالبة بالقضاء على الفساد، متهمة كل الطبقة السياسية بالتورط بالفساد، ولا تزال الاحتجاجات تنطلق بين الحين والآخر، دون أن تتمكن من تحقيق تقدم في هذا الشأن.

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مصراوي Masrawy

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