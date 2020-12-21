الكويت تعلق الطيران التجاري وتغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية

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مصراوي Masrawy

الكويت- (د ب أ):

أعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الاثنين تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

وقال المزرم، في بيان صحفي، إن هذا القرار ينفذ اعتبارا من الساعة 11:00 مساء اليوم حتى نهاية يوم الجمعة أول يناير المقبل .

ودعت وزارة الصحة اليوم جميع القادمين من دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة إلى دولة الكويت، -خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري بضرورة عمل فحص «pcr» على اليوم الخامس والعاشر من تاريخ الوصول، في محجر مستشفى جابر الأحمد، في الفترة التي حددتها الوزارة وهي ما بين 8 صباحاً وحتى 8 مساءً.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار ما يثبت ميعاد الوصول خلال الفترة المشار إليها، مشيرة إلى أن القرار يشمل المقيمين والمواطنين.