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"امتنعوا فورًا".. الصحة توجه تحذيرًا جديدًا للمدخنين بسبب كورونا

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مصراوي Masrawy

03:42 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

جددت وزارة الصحة والسكان، تحذيراتها إلى المدخنين، بشأن المضاعفات التي قد تحدث لهم حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الاثنين، إن التدخين قد يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أن المدخن تزيد احتمالات تدهور حالته الصحية حال الإصابة بعدوى مقارنة بغير المدخن، بما في ذلك دخول العناية المركزة، والحاجة إلى تنفس صناعي.

ودعت وزارة الصحة، المواطنين، إلى الامتناع عن ذلك فورًا.

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