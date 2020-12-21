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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 21 ألف راكب على متن 198 رحلة طيران.. اليوم

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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 21 ألف راكب على متن 198 رحلة طيران.. اليوم مطار القاهرة: وصول ومغادرة 21 ألف راكب على متن 198 رحلة طيران.. اليوم

مصراوي Masrawy

03:27 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد، اليوم الإثنين، وصول 100 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 10958 راكبًا، كما تغادر المطار 98 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 11014 راكبًا.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 198 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج تحمل على متنها نحو 21 ألف راكب، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني " للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي ، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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