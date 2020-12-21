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الطائرة.. لحظات قبيل وفاة راكب بكورونا والبحث عن بقية الركاب

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أدلى بإفادات كاذبة عن حالته الصحية في المطار

فيديو الطائرة.. لحظات قبيل وفاة راكب بكورونا والبحث عن بقية الركاب

كشف مرعب عن اللحظات الأخيرة في حياة راكب مصاب بفيروس كورونا على متن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، فيما يسابق مسؤولو الصحة بأمريكا الزمن للوصول إلى بقية الركاب الذين سافروا على متن الطائرة، من أجل فحصهم.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، أنه حدثت "حالة طوارئ طبية" لمسافر ظهرت عليه أعراض أثناء رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز من مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا إلى لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتوفي الراكب بعد ذلك.

واضطرت رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 591 لتحويل مسارها إلى نيو أورليانز يوم الاثنين عندما أصيب رجل على متن الطائرة بالمرض فجأة، وفقاً لصحيفة "يو إس إيه توداي"، وتم إنزال الرجل في مستشفى، حيث توفي لاحقاً، قبل أن تواصل الطائرة طريقها إلى كاليفورنيا.

وكشف تقرير مصور لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الراكب عانى من ضيق شديد بالتنفس، ويُظهر مقطع فيديو التقط على متن الطائرة، كيف أسرع أفراد مدربون على الإنعاش القلبي الرئوي لمساعدة الرجل الذي كان غير قادر على التنفس.

ونقلت الوكالة الألمانية عن متحدث باسم يونايتد إيرلاينز: "إنه في وقت تحويل مسار الرحلة، تم إبلاغنا بأن الراكب أصيب بنوبة قلبية، لذلك تم منح الركاب خيار ركوب رحلة لاحقة أو متابعة خطط سفرهم".

وأضاف المتحدث: "لكننا بعد ذلك تلقينا اتصالاً مباشراً من مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن الراكب توفي جراء إصابته بفيروس كورونا، لذلك فإننا نشارك في البحث عن أي راكب يعتقد أنه قد يكون معرضاً للخطر بسبب المخالطة المحتملة أو العدوى".

وعن كيفية صعود مصاب بالفيروس على متن الطائرة، قالت شركة يونايتد إيرلاينز: إن الراكب أدلى بإفادات كاذبة عن حالته الصحية في مطار أورلاندو، رغم أن بعض الركاب لاحظوا أنه يعاني صحياً، وهو ما أسفر عن وفاته، وجارٍ البحث عن بقية الركاب، خاصة الشخص الذي أجرى محاولة الإنعاش القلبي الرئوي للراكب.

فيديو الطائرة.. لحظات قبيل وفاة راكب بكورونا والبحث عن بقية الركاب

فيديو الطائرة.. لحظات قبيل وفاة راكب بكورونا والبحث عن بقية الركاب

فيروس كورونا الجديد طائرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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