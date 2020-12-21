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ضبط 3 أشخاص أنشأوا جمعية إسكان وهمية للنصب على مواطنين بالقاهرة

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ضبط 3 أشخاص أنشأوا جمعية إسكان وهمية للنصب على مواطنين بالقاهرة ضبط 3 أشخاص أنشأوا جمعية إسكان وهمية للنصب على مواطنين بالقاهرة

مصراوي Masrawy

03:28 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، 3 أشخاص أنشأوا جمعية إسكان تعاوني وهمية بدون ترخيص، واستقطبوا العديد من المواطنين راغبي شراء تلك الوحدات واستولوا منهم على مبالغ مالية بزعم إلحاقهم بعضوية تلك الجمعية وبيع شقق سكنية لهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين) بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبالغ مالية من قبل مسئولي إحدى جمعيات الإسكان التعاوني بزعم إلحاقه بعضوية تلك الجمعية وبيع شقة سكنية له بمدينة القاهرة واكتشف عقب ذلك قيامهم ببيع ذات الشقة لآخر وأن المشروع وهمي.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وقيام (ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية) بإنشاء جمعية إسكان تعاوني وهمية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وقاموا بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق العقاري على المعلومات الدولية " الإنترنت" عن طرح وحدات إسكان اجتماعي بالعديد من المشاريع السكنية التي تنشئها الجمعية والمزمع إقامتها خلافاً للحقيقة، وتمكنا من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبي شراء تلك الوحدات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إلحاقهم بعضوية تلك الجمعية وبيع شقق سكنية لهم، وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي ثم قاموا بتحرير عقد بيع لآخر بخصوص ذات الشقة المزمع إنشائها بالمشروع الوهمي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمقر الجمعية المُشار إليها، وعثر بحوزتهم على المضبوطات (عقود تخصيص وحدات سكنية خالية البيانات منسوبة لتلك الجمعية الوهمية، مجموعة من كارنيهات العضوية منسوب صدورها لتلك الجمعية الوهمية، 2 أكلاشية باسم تلك الجمعية، مجموعة من الملفات التي تحوي المستندات الخاصة بالضحايا، الأدوات المستخدمة في اصطناع الكارنيهات "جهاز تغليف حراري-مقص ورق، 6 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلي، بفحصهما تبين احتوائهما على (صور من المستندات المضبوطة – منشورات على العديد من مواقع التسويق العقاري تعلن الجمعية من خلالها عن توافر وحدات سكنية بالمشروعات المزمع إقامتها – محادثات ورسائل صوتية على تطبيق "الواتس آب" تفيد نشاط المتهمين الإجرامي.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أمكن الاستدلال على المجني عليه الثاني الذي قاموا ببيع ذات الشقة له وبسؤاله قرر بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي بالأسلوب المشار إليه بزعم بيع الشقة السكنية له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصراوي Masrawy

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