قُدرت بمليوني جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما 300 طربة حشيش في البحيرة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة وادي النطرون بالبحيرة، بحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2.100.000 جنيه تقريباً).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.