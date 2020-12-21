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أمير تبوك يستقبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن تبنت مجموعة العشرين بحوثهم العلمية

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نوّه بدعم القيادة الرشيدة للتعليم ومراكز الأبحاث في كافة المجالات

أمير تبوك يستقبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن تبنت مجموعة العشرين بحوثهم العلمية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي يرافقه الأستاذ المشارك بكلية العلوم بقسم الكيمياء بجامعة تبوك الدكتور محمد بن عيسى الأحمدي والأستاذ المساعد بكلية العلوم قسم الأحياء بجامعة تبوك الدكتورة عائشة بنت محمد العطوي، اللذين تبنت مجموعة العشرين مساهمتهما البحثية في مجموعة الفكر T20

وفي مستهل اللقاء هنأ امير المنطقة عضوي الجامعة بحصول بحثيهما "تبني الابتكار لمواجهة تحديات نظم الغذاء" و"كوفيد- ۱۹: منبه للارتقاء بالاستثمارات في النقل المستدام" على ثقة مجموعة العشرين بمسارها الفكري، مشيداً بالكفاءات من أبناء وبنات الوطن والمراكز البحثية الوطنية وقدرتها في الوصول إلى أعلى المستويات المنافسة عالمياً.

ونوه أمير المنطقة بالجهود العلمية والتعليمية التي تبذلها جامعة تبوك ومشاركتها في قمة العشرين وفي أبحاث تمس المجتمع والواقع والتي تجسد دعم القيادة الرشيدة للتعليم ومراكز الأبحاث في كافة المجالات لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

وأكد الأمير فهد بن سلطان أن للبحوث المسبقة دورًا كبيرًا ومهمًا في معالجة أي قضية، منوهًا بمشاركة المرأة في كافة المجالات ودورها الحيوي بالمجتمع ووصولها إلى مراحل متقدمة تبوأت مناصب قيادية.

من جهتما أعرب عضوا هيئة التدريس بجامعة تبوك عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة تبوك لرعايته واهتمامه بأبنائه بالمنطقة في جميع المجالات التي يحققون فيها تميزاً على مستوى العالم، مؤكدين حرصهما وزملاءهما على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

يأتي هذا فيما عبر رئيس جامعة تبوك عن شكره وتقديره لأمير المنطقة لدعمه ومتابعته المستمرة لمسيرة الجامعة.

يذكر أن مجموعة الفكر T20 إحدى المجموعات الرئيسية في قمة العشرين G20 المهتمة بوضع السياسات وحل مشاكل العالم، والتي استقطبت العديد من المشاركات العالمية، حيث وصل عدد البحوث المشاركة 146 موجزة بحثية من أكثر من 600 باحث من مختلف دول العالم.

أمير تبوك يستقبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن تبنت مجموعة العشرين بحوثهم العلمية

أمير تبوك يستقبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن تبنت مجموعة العشرين بحوثهم العلمية

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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