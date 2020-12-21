أخبار عاجلة

البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً -
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا -
"الشهلوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35 -
نجاح عمليتين لزراعة القرنية لمريضين بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر -
الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض -
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا -
حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ -
التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي -
تركها خطيبها فقتلت نفسها.. تفاصيل انتحار طالبة جامعية بالسم في الشرقية -
بالفيديو والصور - رجل خارق يشد السيارات بأسنانه في المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بروفيسور سعودي: تحوّر كورونا طبيعي وعدائيته لم تتغير كثيراً

Print
بروفيسور سعودي: تحوّر كورونا طبيعي وعدائيته لم تتغير كثيراً بروفيسور سعودي: تحوّر كورونا طبيعي وعدائيته لم تتغير كثيراً
أكد أن اللقاح آمن وفعال والمملكة نجحت في حصر الفيروس

بروفيسور سعودي: تحوّر كورونا طبيعي وعدائيته لم تتغير كثيراً

قال بروفيسور الطب التجديدي الدكتور صفوق الشمري: إن تحوّر جاء لأنه بطبيعته يتغير كل شهر مرتين تقريباً، فكان تركيزه على مفتاح الدخول للخلية الذي نسميه بروتين S حتى يدخل أسرع.

وأضاف الدكتور "الشمري": هذا ما حصل، أن مفتاح الفيروس أصبح أكثر مرونة للدخول بسرعة للخلية، لكن عدائية الفيروس وشدته لم تتغير كثيراً، بعد أن أصبح أكثر مرونة للدخول للخلية، مما زاد من سرعة الانتشار حوالي 70%؜ مقارنة بالسلالات السابقة.

وأوضح "الشمري" أن السلالة الجديدة مختلفة عن أول سلالة بالصين بحوالي 29 تغييراً، يعني أكثر بقليل من الطبيعي؛ لأن الطبيعي 2 بالشهر يعني حوالي 24 تغييراً مفترضاً".

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن بروتين S يشكل حوالي 1%؜ من الشفرة الوراثية، إلا أن التطورات كان نحو ربعها في المفتاح بروتين S".

وأشار: "قد يقول البعض: "هل اللقاح مازال فعالاً؟ الإجابة: نعم، فالمفتاح حجمه حوالي 1274 حمضاً أمينياً، فالتغيير ما كان كبيراً حتى يفلت من اللقاح، وقد راجعت التسلسل الجيني للسلالة الجديدة، فوجدتُ التغيير ليس كبيراً، لذلك قلت لبعض الزملاء في إن اللقاح سيبقى فعالاً حتى قبل ما تعلن أوروبا أن اللقاح فعال ضد السلالة الجديدة".

وأكد أنه سيبقى فعالاً، ما دام التحوّر ليس كبيراً، وتبع: "أعلم لقاح فايزر ونتائجه بشكل مكثّف؛ لأننا قيّمناه لمدة، وناقشناه في اللجان التقييم واعتماد اللقاحات، فالوضع من شأنه سليم ولا ريب به".

واختتم حديثه: "أعتقد أن المملكة نجحت في حصر الفيروس، فلا تريد انتشاره مُجدداً، حتى لو كان ليس أكثر عدائية من الأول، فهذه احتياطات، وبالعكس سيزيد رغبة الناس باللقاح؛ حتى يتخلصوا من المخاوف".بروفيسور الطب التجديدي الدكتور صفوق الشمري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة تسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة و خروج 511 متعافيا

8 الصبح - الصحة تسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة و خروج 511 متعافيا

إلغاء سوق الثلاثاء بكفر الزيات منعًا لانتشار فيروس كورونا

إلغاء سوق الثلاثاء بكفر الزيات منعًا لانتشار فيروس كورونا

مطالبات بوقف الدراسة في مصر في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

مطالبات بوقف الدراسة في مصر في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

باكستان: 2260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

باكستان: 2260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

شبكة عيون الإخبارية