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الكويت تدعو جميع القادمين من بريطانيا وأوروبا لإجراء فحص pcr

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الكويت تدعو جميع القادمين من بريطانيا وأوروبا لإجراء فحص pcr الكويت تدعو جميع القادمين من بريطانيا وأوروبا لإجراء فحص pcr

مصراوي Masrawy

03:02 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

الكويت- (أ ش أ):

دعت وزارة الصحة الكويتية جميع القادمين من دول الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا إلى البلاد، خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري، إلى ضرورة عمل فحص (pcr) على اليوم الخامس والعاشر من تاريخ الوصول، في محجر مستشفى جابر الأحمد.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الاثنين - ضرورة إحضار ما يثبت ميعاد الوصول خلال الفترة المشار إليها.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت أمس الأحد أنه بناءً على تعليمات السلطات الصحية، تم إضافة بريطانيا إلى الدول عالية الخطورة، المحظور الطيران القادم منها إلى الكويت.

يُشار إلى أن عدة دول أوروبية قد فرضت أمس قيودًا جديدة على السفر من بريطانيا وإليها؛ بسبب القلق من سلالة جديدة من تنتشر بسرعة هناك، بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد.

كما شددت البريطانية قيودها بشأن (كوفيد 19) في لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد لملايين الأشخاص.

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