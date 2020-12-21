أخبار عاجلة

البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً -
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا -
"الشهلوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35 -
نجاح عمليتين لزراعة القرنية لمريضين بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر -
الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض -
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا -
حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ -
التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي -
تركها خطيبها فقتلت نفسها.. تفاصيل انتحار طالبة جامعية بالسم في الشرقية -
بالفيديو والصور - رجل خارق يشد السيارات بأسنانه في المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كورونا في : تسجيل 10 أدوية على الأقل لعلاج المصابين

Print
كورونا في روسيا: تسجيل 10 أدوية على الأقل لعلاج المصابين كورونا في : تسجيل 10 أدوية على الأقل لعلاج المصابين

مصراوي Masrawy

03:01 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

وكالات:

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في مقابلة تلفزيونية، إنه تم في منذ بداية تفشي وباء المستجد، تسجيل أكثر من 10 عقاقير لعلاج المرضى المصابين بهذه العدوى، حسبما نقلت روسيا اليوم .

وأضاف الوزير: "تم تسجيل أكثر من 10 أدوية، في فترة زمنية قصيرة للغاية. هذه هي المرة الأولى، حسب ذاكرتي".

وأشار الوزير، إلى وجود 278 ألف سرير للمرضى المصابين بفيروس كورونا والمشتبه بإصابتهم، وهي موزعة في كل أنحاء روسيا.

وقال موراشكو إن اختبارات لقاح "سبوتنيك-V"، بين المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، قد تنتهي بنهاية هذا الأسبوع.

وأشار موراشكو، إلى أن ظهور لقاحات ضد فيروس كورونا، لا ينبغي أن يصبح سببا لتجاهل قواعد الوقاية من العدوى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي

التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي

الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية