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الصحة تحدد رسمياً الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا

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الصحة تحدد رسمياً الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا الصحة تحدد رسمياً الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

03:08 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، رسمياً، الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح المستجد.

وبحسب الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل طلبات الحصول على اللقاح، تشمل المرحلة الأولى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد والفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها، وهيّ: الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس، تليها الأطقم الطبية بشكل عام.

أما الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها هي الفئات التالية:

١- المصابون بأمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض الصدرية المزمنة، مرضى الفشل الكلوي).

٢- المرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية.

٣- مرضى الأورام.

٤- كبار السن.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد، قالت أمس إنه سيتم توزيع اللقاح على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر كبداية للمرحلة الأولى، مع تجهيز مراكز مخصصة بالمحافظات لتوفير اللقاح للفئات المستحقة من المواطنين.

وأوضحت أنه سيتم تسجيل الفئات المستهدفة بتلقي اللقاح، من خلال تطبيق إلكتروني مخصص للتسجيل ومربوط بنظام تشغيل محدد، حيث يشمل التسجيل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر كمرحلة أولى، كما سيتم إدخال البيانات الخاصة وإتاحة كافة المعلومات الخاصة باللقاح للإطلاع عليها، وسيتم توفير الجرعات للأطقم الطبية في أماكنهم بالمستشفيات بعد التسجيل من خلال التطبيق، ومتابعتهم والتأكد من تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.​

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