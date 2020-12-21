أخبار عاجلة

البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً -
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا -
"الشهلوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35 -
نجاح عمليتين لزراعة القرنية لمريضين بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر -
الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض -
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا -
حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ -
التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي -
تركها خطيبها فقتلت نفسها.. تفاصيل انتحار طالبة جامعية بالسم في الشرقية -
بالفيديو والصور - رجل خارق يشد السيارات بأسنانه في المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بدايات مبشرة. الأرصاد تعلن طقس أول أيام فصل الشتاء (نصائح وتحذير)

Print
بدايات مبشرة. الأرصاد تعلن طقس أول أيام فصل الشتاء (نصائح وتحذير) بدايات مبشرة. الأرصاد تعلن طقس أول أيام فصل الشتاء (نصائح وتحذير)

مصراوي Masrawy

03:07 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في أول أيام فصل الشتاء والذي يستمر حتى 21 مارس المقبل، وأن بدايات فصل الشتاء مبشرة حيث يكون الطقس مائل للدفء خلال ساعات النهار ويستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع.

وتابع الخبراء، الطقس خلال ساعات الليل يكون بارد إلى شديد البرودة على بعض المناطق حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير فور غياب أشعة الشمس، وننصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وتابع الخبراء: نحذر من ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وحتى شمال الصعيد، لذلك ننصح القيادة بهدوء لحين تحسن الرؤية والتي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا".

وأوضح الخبراء أنه يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتكون متوسطة أحيانا خلال اليومين المقبلين، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأكد الخبراء، أن صورة القمر الصناعي تشير إلى وجود السحب المنخفضة على السواحل الغربية ومناطق من الجنوب الشرقي للبلاد.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي

التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

مصرع مُسن صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بسوهاج

مصرع مُسن صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية