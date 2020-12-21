بدايات مبشرة. الأرصاد تعلن طقس أول أيام فصل الشتاء (نصائح وتحذير)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في أول أيام فصل الشتاء والذي يستمر حتى 21 مارس المقبل، وأن بدايات فصل الشتاء مبشرة حيث يكون الطقس مائل للدفء خلال ساعات النهار ويستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع.

وتابع الخبراء، الطقس خلال ساعات الليل يكون بارد إلى شديد البرودة على بعض المناطق حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير فور غياب أشعة الشمس، وننصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وتابع الخبراء: نحذر من ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وحتى شمال الصعيد، لذلك ننصح القيادة بهدوء لحين تحسن الرؤية والتي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا".

وأوضح الخبراء أنه يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتكون متوسطة أحيانا خلال اليومين المقبلين، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأكد الخبراء، أن صورة القمر الصناعي تشير إلى وجود السحب المنخفضة على السواحل الغربية ومناطق من الجنوب الشرقي للبلاد.​