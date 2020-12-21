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الوطنية للتدريب: بدء تدريب دفعة جديدة من مبادرة "المسئول الحكومي المحترف" بكفر الشيخ

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الوطنية للتدريب: بدء تدريب دفعة جديدة من مبادرة "المسئول الحكومي المحترف" بكفر الشيخ الوطنية للتدريب: بدء تدريب دفعة جديدة من مبادرة "المسئول الحكومي المحترف" بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

03:06 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الأمس الأحد 20 ديسمبر، تدريب دفعة جديدة من المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" بمحافظة كفرالشيخ، والتي قوامها 190 موظفا من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة، حيث يستمر التدريب لمدة 20 يومًا بالمحافظة.

تعُد محافظة كفرالشيخ ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة، حيث تم تخريج خلال الفترة الماضية 191 موظفا، وتسعى المبادرة إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام، وترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، إلى جانب مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي.

يُذكر أن برنامج "المسئول الحكومي المحترف" هو مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن، حيث تستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا.

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