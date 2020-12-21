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محافظ القاهرة: الأحياء مسئولة عن ملف النظافة

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محافظ القاهرة: الأحياء مسئولة عن ملف النظافة محافظ القاهرة: الأحياء مسئولة عن ملف النظافة

مصراوي Masrawy

02:57 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالجهد الكبير الذي يبذله العاملون بهيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع كفاءة النظافة بكافة شوارع العاصمة مما كان له مردودا إيجابيا كبيرا بين المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الأحياء مسئولة عن التعامل مع ملف النظافة مطالبًا رؤساء الأحياء بتفعيل هذا الدور.

وأكد محافظ القاهرة، على أن الفترة القادمة ستشهد قيامه بجولات مفاجأة لمتابعة قيام الأحياء بتطبيق الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار .

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة المتابعة اليومية للمستشفيات والتأكد من توافر كافة المستلزمات بها وكذلك التأكد من توافر احتياطات كافية من الأدوية والأكسجين والإبلاغ عن أي احتياجات للتنسيق مع الجهات المسئولة لتوفيرها.

وطالب محافظ القاهرة مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الحالة في المدارس بصفة يومية مشيرًا إلى أن التشديد في تطبيق قواعد الالتزام بالتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات الطبية في المدارس أسهم في السيطرة على انتشار الفيروس.

وطالب محافظ القاهرة كافة إدارات المحافظة والأحياء باستكمال قواعد البيانات لديها لتسهيل قيامهم بالعمل ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على حسن معاملة المواطنين وسرعة الرد على شكاواهم مؤكدًا على ضرورة أن تكون أبواب كافة المسئولين مفتوحة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

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مصراوي Masrawy

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