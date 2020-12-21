صور.. محافظ الشرقية يفتتح مجمع مدارس للتعليم الأساسي والثانوي في ديرب نجم

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الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، مجمع مدارس محمد أحمد نصر عابدين، للتعليم الأساسي والثانوي، بادارة ديرب نجم التعليمية، والمقام على مساحة 7815 متر، بتكلفة مالية بلغت 40 مليون جنيه، ويتكون من 5 طوابق، يضم 57 فصلاً دراسياً، تشمل "فصل لذوي الهمم – 8 فصول رياض أطفال – 24 فصل ابتدائي – 12 فصل اعدادي – 12 فصل ثانوي" .

حضر الافتتاح المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، و رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية ووجيه سعدون، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، وعدد من نواب البرلمان وأهالي المدينة.

تفقد المحافظ ، المجمع وخاصة غرفة المعمل والمكتبة وغرفة المجالات والغرف الإدارية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على نظافة المجمع وصيانته أولًا بأول للحفاظ على جودته واستمراره في تقديم خدماته التعليمية لأبناء المدينة.

أوضح محافظ الشرقية، أن المجمع التعليمي الجديد سيساهم بشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للطلاب، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً بتطوير قطاع التعليم، وذلك من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.