أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقى مزارع مصرعه، اليوم الاثنين، سقط من الطابق الثالث، أثناء تركيبه لاقطإشارة "إريال للتلفزيون" في قرية تابعة لشبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، إشارة من المستشفى بوصول "ح.ا.خ" 60 عاما، مزارع، جثة هامدة، إثر سقوط من علو.

أكدت تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، أن المتوفى كان يقوم بتعليق لاقط للتليفزيون أعلى سطح منزله بالطابق الثالث، وأثناء وقوفه على حافة السطح، شبكت قدمه بالجلباب الذي يرتديه، وسقط على الأرض وتوفى في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.