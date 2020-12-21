إصابة 11 شخصًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بأسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 11 شخصًا، اليوم الاثنين، في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل ناحية قرية الزرابي بمركز أبوتيج في أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل منزل بقرية الزرابي ووجود مصابين.

انتقل ضباط مركز شرطة أبوتيج وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض طوق أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.

وقال مصدر مسئول في مركز ومدينة أبوتيج، إن الحريق في المنزل نتيجة تسريب أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن إصابة 11شخصًا بحروق.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.