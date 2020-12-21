بالصور..تكريم 3 أطباء بيطريين لتميزهم في العمل بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

كرمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، 3 أطباء بيطريين لتميزهم في أداء العمل بمركز الداخلة.

قال الدكتور ناجي محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، لمصراوي، إنه جرى تكريم الأطباء الثلاثة بإدارة الداخلة البيطرية لتميزهم العمل في حملات التلقيح الصناعي للماشية والتي تهدف لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، بالإضافة للتميز في تحصين الماشية ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض الوبائية التي تصيب الماشية مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

أوضح ناجي، أنه جرى تكريم كل من الدكاترة محمد إمام سنوسي، رئيس وحدة قرية المعصرة البيطرية، صلاح محمد محمد عبدالعال، رئيس وحدة قرى عزب القصر، خلاف احمد عمر رئيس وحدة قرى الموشية بمركز الداخلة.