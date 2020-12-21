"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان

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بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً للوزير البوسعيدي والوفد المرافق له.

وكان وزير خارجية سلطنة عمان قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي وزير الخارجية.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله