الأردن توقف الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة لأسبوعين

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مصراوي Masrawy

عمان- (أ ش أ):

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية علي العايد، إن الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة القادمة من المملكة المتحدة لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم وحتى 3 يناير المقبل.

وأضاف العايد - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين - : "أن القرار يأتي في ضوء تطورات الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة، ووجود تقارير عن تحورات على فيروس كورونا، ما يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء؛ بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة".

وأكد أن القرار جاء بتنسيب من وزير الصحة بالاستناد إلى توصية صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، لافتًا إلى أن استمرار تنفيذ القرار سيعتمد على ما يتوافر من معلومات علمية موثوقة عن تداعيات تحور فيروس كورونا.

وأوضح العايد أن الحكومة تتابع من خلال وزارة الصحة تطورات الحالة الوبائية في العالم، وستتخذ أية إجراءات احترازية إضافية مرتبطة بالرحلات الجوية لمنع أي انعكاسات سلبية على الوضع الوبائي في المملكة.