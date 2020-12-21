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الألمانية تدعو بشدة إلى تجنب الاختلاط خلال الكريسماس

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الحكومة الألمانية تدعو بشدة إلى تجنب الاختلاط خلال الكريسماس الألمانية تدعو بشدة إلى تجنب الاختلاط خلال الكريسماس

مصراوي Masrawy

02:50 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

برلين- (د ب أ):

في ضوء استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حثت الألمانية مجددا المواطنين على الامتناع عن الاختلاط خلال عيد الميلاد "الكريسماس".

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الاثنين: "تجنبوا السفر. تجنبوا قدر الإمكان زيارة الأقارب والأصدقاء... إذا كان من المنتظر ألا يؤدي عيد الميلاد إلى تفاقم الوضع، فعلينا جميعا البقاء في المنزل"، مضيفة أن العدوى لا تزال تنتقل إلى عدد كبير للغاية من الأفراد، مناشدة الجميع توخي الحذر والحيطة.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 16 ألفا و643 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي كانت أدنى بنحو 300 حالة.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت ألمانيا يوم الجمعة الماضي أعلى عدد إصابات يومية بواقع 33 ألفا و777 إصابة، إلا أن هذا العدد مضاف إليه نحو 3500 إصابة تعذر تسجيلها يوم الخميس.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و510 آلاف و652 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 26 ألفا و275 حالة، بزيادة قدرها 226 حالة مقارنة بأمس الأحد.

وكان أعلى عدد للوفيات جراء الفيروس سجلته ألمانيا بواقع 952 حالة يوم الأربعاء الماضي. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و115 ألفا و400 حالة.

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مصراوي Masrawy

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