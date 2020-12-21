مؤسسة "فاروق حسني" تنتهي من اختيار وحصر الأعمال المؤهلة للمرحلة النهائية من جوائز الفنون

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن أعضاء لجان تحكيم الأعمال الفنية لمسابقة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون السنوية في مجالات التصوير، والنقد الفني التشكيلي، والنحت، انتهاء اختيار وحصر الأعمال المؤهلة للمرحلة النهائية والمعرض الجماعي والمرشحة للفوز بالجوائز طبقاً لمعاييرالتقييم.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم /الإثنين/، إنه تقدم لجائزة مسابقة التصوير 664 متسابقا، تأهل منهم للمرحلة قبل النهائية 132 متسابقا، وتمت تصفيتهم في المرحلة النهائية وتأهلهم للمعرض الجماعي وترشحهم للجائزة طبقاً لمعايير التقييم (الأصالة - الإبداع - القيمة الجمالية "التكوين ، الألوان، الملمس" - التميز).

وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنية، موزعة كالتالي: 50 ألف جنية للجائزة الأولي، و30 ألف جنية للجائزة الثانية، و20 ألف جنية للجائزة الثالثة.

أما مسابقة النحت، فقد تقدم للجائزة 106 متسابقين، وتأهل للمرحلة قبل النهائية 32 متسابقا تم تصفيتهم في المرحلة النهائية وتأهلهم للمعرض الجماعي وترشحهم للجائزة طبقاً لمعايير التقييم (الابتكار- المعاصرة - جودة الأداء) مع مراعاة القيم الجمالية والتشكيلية للعمل الفني.

وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنية، موزعة كالتالي: 50 ألف جنية للجائزة الأولي، و30 ألف جنية للجائزة الثانية، و20 ألف جنية للجائزة الثالثة.

وتقدم لجائزة مسابقة النقد الفني (التشكيلي)، 23 متسابقا، وتم تصفيتهم للمرحلة النهائية، ليكون عدد المتأهلين للترشح للجائزة طبقاً لمعايير التقييم (الإضافة - الإحاطة والإلمام العلمي - الأسلوب - اللغة - المنهج - التوثيق - خصوصية التناول) 5 من الباحثين.

وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف جنية موزعة كالتالي: 30 ألف جنية للجائزة الأولى، 20 ألف جنية للجائزة الثانية، و10 آلاف جنية للجائزة الثالثة.​