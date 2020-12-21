تنفيذ 150 فيلا.. وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات الشريط النهرى السياحي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، بجولة تفقدية بمشروعات الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة، يرافقهم قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال جولة نيلية، وجولة داخل المشروع.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسوان ومرافقوهم، بمشروع الممشى النيلي، حيث وجه الوزير بالاهتمام بأعمال الإضاءة والتشجير، وأعمال تنسيق الموقع العام، شاملة تهذيب وتدبيش وإنارة الخلفية الجبلية للممشى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ مشروع الممشى النيلي، يتكون من الجزء الشمالى بطول 1800 متر، والجزء الجنوبى بطول 4200 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض مناطق الممشى، 97 ٪، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل، وجار الإعداد للبدء في تنفيذ منطقة المارينا -إحدى مناطق الممشى- بطول 1850 متراً، وبها عدد من الشاليهات.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار ومحافظ أسوان، مشروع المسرح المكشوف الجاري تنفيذه ضمن مشروعات الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة، وبلغت نسبة تنفيذ المسرح 30 ٪، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية مارس القادم.

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان ومرافقوهم، الفيلات التى تم الانتهاء من تنفيذها، بالشريط النهري السياحي، بمدينة أسوان الجديدة، وتم استلامها ابتدائيا، ويبلغ عددها 66 فيلا، بجانب تفقد الفيلات الجارى تنفيذها، والبالغ عددها 84 فيلا، موزعة على موقعين، وبلغت نسبة التنفيذ بأحد المواقع 65 ٪.​